24.11.2025 18:40:38

Union hält am Ziel stabiler Krankenkassenbeiträge fest

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union im Bundestag setzt nach dem vorläufigen Stopp eines Sparpakets von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) weiterhin auf stabile Krankenkassenbeiträge Anfang 2026. Man werde jetzt zwischen Bundestag und Bundesrat in Verhandlungen eintreten, sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) in Berlin. Es gelte, sie schnellstmöglich zu einem Ergebnis zu bringen, "eben auch mit dem ausdrücklichen Ziel, die Beiträge zum 1.1. stabil zu halten".

Der Bundesrat hatte das vom Bundestag beschlossene Gesetz am Freitag vorerst gestoppt und in den gemeinsamen Vermittlungsausschuss geschickt. Warken wollte damit den Druck für erneute Anhebungen der Zusatzbeiträge zum 1. Januar 2026 mindern. Der Widerstand der Länder richtet sich gegen Einsparungen von 1,8 Milliarden Euro bei den Krankenhäusern, die den Großteil des Sparpakets von insgesamt zwei Milliarden Euro ausmachen sollen.

Für einen Kompromiss im Vermittlungsausschuss drängt die Zeit, da die Krankenkassen in den nächsten Wochen über die Zusatzbeiträge für ihre Versicherten für 2026 entscheiden, die sie je nach ihrer Finanzlage festlegen./sam/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:47 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schließen höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Der US-Leitindex zieht an. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen