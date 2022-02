Union Investment konnte Nettoabsatz in Österreich 2021 deutlich steigern

Union Investment erzielte zusammen mit seinen Vertriebspartnern, den österreichischen Volksbanken, 2021 ein Rekordergebnis. Anleger hierzulande hätten im vergangenen Jahr brutto 1,2 Mrd. Euro bei der Fondsgesellschaft angelegt, heißt es in einer Aussendung. Das verwaltete Wertpapiervermögen stieg demnach zum Jahresende auf 4,95 Mrd. Euro, was einem Plus von knapp 30 Prozent entspricht. Zudem hat Union Investment 2021 in Österreich 10.300 Kunden dazugewonnen.

Der Bruttoabsatz wuchs zum Jahr 2020 um 41 Prozent. Der Nettoabsatz legte um 60 Prozent auf 754 Mio. Euro zu. 437 Mio. davon entfallen auf nachhaltige Fonds. "Das verwaltete Vermögen in diesen Fonds vervierfachte sich gegenüber dem Vorjahr und lag Ende 2021 bei 1,9 Milliarden Euro", so die Union Investment. Deutlich fiel das Wachstum zudem bei den Fondssparplänen aus, deren Zahl sich um 25 Prozent auf 138.000 gesteigert habe.

Ein starkes Börsenjahr und der Druck der Niedrigzinsen auf Anleger haben dem deutschen Fondsanbieter Union Investment auch in seinem weltweiten Geschäft zu Rekordergebnissen verholfen. Der Nettoabsatz verdreifachte sich gemessen am Corona-Krisenjahr 2020 beinahe auf 40,5 Mrd. Euro. Unterm Strich stieg das verwaltete Vermögen von Union Investment um fast ein Fünftel auf gut 454 Mrd. Euro. Der Gewinn vor Steuern verdoppelte sich beinahe auf mehr als 1,2 Mrd. Euro.

