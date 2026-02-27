Union Mosaic Industry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Union Mosaic Industry hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 THB. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 574,7 Millionen THB – das entspricht einem Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 586,1 Millionen THB in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 THB. Im Vorjahr hatte Union Mosaic Industry 0,060 THB je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Union Mosaic Industry im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,45 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 2,57 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

