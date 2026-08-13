Union Mosaic Industry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Union Mosaic Industry veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,03 THB. Im Vorjahresquartal hatte Union Mosaic Industry ebenfalls ein EPS von 0,030 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 625,2 Millionen THB – das entspricht einem Zuwachs von 4,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 599,8 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at