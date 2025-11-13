|
Union Mosaic Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Union Mosaic Industry hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Union Mosaic Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 THB je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Union Mosaic Industry im vergangenen Quartal 631,3 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Union Mosaic Industry 680,7 Millionen THB umsetzen können.
