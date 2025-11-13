|
Union Mosaic Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Union Mosaic Industry hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Union Mosaic Industry ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 THB in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 631,3 Millionen THB in den Büchern – ein Minus von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Union Mosaic Industry 680,7 Millionen THB erwirtschaftet hatte.
