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12.11.2026 06:31:28
Union Mosaic Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Union Mosaic Industry gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,07 Prozent auf 624,5 Millionen THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 631,3 Millionen THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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