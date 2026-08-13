Union Mosaic Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Union Mosaic Industry hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 THB. Im Vorjahresquartal hatte Union Mosaic Industry ebenfalls ein EPS von 0,030 THB je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Union Mosaic Industry 625,2 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 599,8 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at