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12.11.2026 06:31:28
Union Mosaic Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Union Mosaic Industry hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 624,5 Millionen THB – eine Minderung von 1,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 631,3 Millionen THB eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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