Union Mosaic Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Union Mosaic Industry hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 624,5 Millionen THB – eine Minderung von 1,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 631,3 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at