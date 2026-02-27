|
Union Mosaic Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Union Mosaic Industry präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde mit 0,03 THB ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 THB, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite hat Union Mosaic Industry im vergangenen Quartal 574,7 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Union Mosaic Industry 586,1 Millionen THB umsetzen können.
In Sachen EPS wurden 0,100 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Union Mosaic Industry 0,060 THB je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 2,45 Milliarden THB, gegenüber 2,57 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,50 Prozent präsentiert.
