Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|
19.12.2025 19:01:31
Union Pacific and Norfolk Southern Try Making Their Case for a Merger
Regulators will decide whether a merger of Union Pacific and Norfolk Southern would improve shipment times or stifle competition. A decision is expected in 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
