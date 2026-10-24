Union Pacific Aktie

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WKN: 858144 / ISIN: US9078181081

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24.10.2026 20:38:09

Union Pacific Corporation: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) reported record financial results driven by volume growth across its freight network. Long-term investors care because operational efficiency and network capacity let the railroad grow margins as volume expands over time. Three things management said on the earnings call stand out.

Operational efficiency determines how fast freight cars cycle through rail yards. Management reduced terminal dwell, the time train cars spend idling in yards before moving, below 20 hours for four straight quarters, enabling the network to handle 6% higher volume without operational drag.

Combining rail networks with Norfolk Southern creates a transcontinental system connecting Western and Eastern markets without handoffs. Eliminating interchange delays reduces transit times for shippers, making rail transport far more competitive against long-haul trucking.

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