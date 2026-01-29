29.01.2026 06:31:29

Union Pacific hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Union Pacific äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Mit einem Umsatz von 32,83 Milliarden BRL, gegenüber 35,73 Milliarden BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,13 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 BRL beziffert. Im Vorjahr hatten 0,010 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 136,93 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 130,73 Milliarden BRL im Vorjahr.

