Union Pacific hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Union Pacific hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 223,47 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Union Pacific noch ein Gewinn pro Aktie von 145,41 ARS in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8 744,60 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 42,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6 117,10 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 746,02 ARS. Im Vorjahr waren 507,74 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 30 525,67 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 37,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 22 205,11 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

