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WKN: 865857 / ISIN: US1264081035

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27.05.2026 20:50:00

Union Pacific vs. CSX: Better Railroad Stock in 2026?

Class I railroads Union Pacific (NYSE: UNP) and CSX (NASDAQ: CSX) are two prominent companies that transport bulk goods and commodities across the continent on tens of thousands of miles of track.Railroads are classic industrial stocks, but still a fantastic business to invest in today. The incumbent railroad companies dominate North America, and, combined with regulatory hurdles, make it almost impossible for new entrants to enter the fray. That drives pricing power and strong investment returns. Union Pacific has returned 308% over the past decade, slightly outpacing the S&P 500 index's 326%. Meanwhile, CSX has been a home run, returning over 519%.But which is the better railroad to own in 2026? There's a ton to like about Union Pacific, but much of that depends on a blockbuster acquisition. That's why CSX remains the better railroad stock in 2026. Here is what you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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CSX Corp. 40,44 -0,06% CSX Corp.
Union Pacific Corp. 236,80 -1,25% Union Pacific Corp.

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