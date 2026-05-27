CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
|
27.05.2026 20:50:00
Union Pacific vs. CSX: Better Railroad Stock in 2026?
Class I railroads Union Pacific (NYSE: UNP) and CSX (NASDAQ: CSX) are two prominent companies that transport bulk goods and commodities across the continent on tens of thousands of miles of track.Railroads are classic industrial stocks, but still a fantastic business to invest in today. The incumbent railroad companies dominate North America, and, combined with regulatory hurdles, make it almost impossible for new entrants to enter the fray. That drives pricing power and strong investment returns. Union Pacific has returned 308% over the past decade, slightly outpacing the S&P 500 index's 326%. Meanwhile, CSX has been a home run, returning over 519%.But which is the better railroad to own in 2026? There's a ton to like about Union Pacific, but much of that depends on a blockbuster acquisition. That's why CSX remains the better railroad stock in 2026. Here is what you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CSX Corp.
|
25.05.26
|S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.05.26
|S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.05.26
|S&P 500-Titel CSX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CSX Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
11.05.26
|S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.05.26
|S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSX-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.04.26
|S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSX-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu CSX Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CSX Corp.
|40,44
|-0,06%
|Union Pacific Corp.
|236,80
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.