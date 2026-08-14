Union Semiconductor (Hefei) A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Union Semiconductor (Hefei) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 547,7 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Union Semiconductor (Hefei) A einen Umsatz von 491,6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at