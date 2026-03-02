Union Semiconductor (Hefei) A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Union Semiconductor (Hefei) A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CNY, nach 0,070 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 487,8 Millionen CNY – ein Plus von 13,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Union Semiconductor (Hefei) A 431,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,190 CNY. Im Vorjahr hatte Union Semiconductor (Hefei) A ebenfalls ein EPS von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Union Semiconductor (Hefei) A 1,78 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

