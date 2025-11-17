17.11.2025 06:31:29

Union: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Union hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 325,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Union -695,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Union hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,24 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,54 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

