Union stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Union hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 941,51 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -1582,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,28 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,91 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1623,46 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren -2688,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Union hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 202,46 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 218,16 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

