Union Tool: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Union Tool lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 236,50 JPY gegenüber 104,08 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Union Tool hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at