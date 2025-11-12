Union Tool: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Union Tool lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 104,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 59,92 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Union Tool mit einem Umsatz von insgesamt 9,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 38,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at