Union übt deutliche Kritik an Heizungsplänen

BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat mit heftiger Kritik auf die vom Kabinett geplanten Vorgaben für Heizungen reagiert und ihre Ablehnung des entsprechenden Gesetzentwurfes angekündigt. "Das Problem ist weiterhin, dass dieser Entwurf vor allem nur auf die Wärmepumpe setzt", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU). Einige im Wirtschaftsministerium hätten geradezu einen "Wärmepumpenfetisch", es gehe aber um klimaneutrale Energieversorgung und nicht um eine einzelne Technologie. Spahn monierte, auch seien die Förderregeln weiterhin unklar.

"Nach allem, was man sieht, wird sie in jedem Fall minimale Förderung bei maximalen Kosten bedeuten." Niemand könne zudem sagen, woher die Handwerker für eine schnelle Umsetzung kommen sollten. "Die Fristen sind nämlich viel zu kurz", sagte Spahn. Die Regelungen sollten schon ab dem 1. Januar 2024 gelten. Die Ampelkoalition regiere "an der Realität der Bürgerinnen und Bürger vorbei." Die Union werde "alles dafür tun, dass dieses Gesetz so nicht kommt". Die Unionsfraktion könne dem Gesetz so nicht zustimmen, bekräftigte ihr energiepolitischer Sprecher Andreas Jung (CDU).

