08.04.2026 11:41:38

Union: Waffenruhe kein Grund für Kursänderung bei Entlastung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union strebt trotz der Einigung auf eine Waffenruhe im Iran weiter eine Entlastung von Bürgern und Unternehmen wegen der hohen Energiepreise an. Die Lage sei komplex und volatil und gebe "keinen Grund für voreilige Kurskorrekturen", sagte Unionsfraktionsvize Sepp Müller der Deutschen Presse-Agentur. "Unser erklärtes Ziel bleibt das nachhaltige Abfedern der Preisexplosion für diejenigen, die Hilfe benötigen."

Ein Waffenstillstand sei noch kein tragfähiger Frieden. Ein einzelner Zwischenfall wie etwa ein Angriff auf einen Tanker, könne ausreichen, um die mühsam erreichte Stabilität zu kippen. Beim Ölpreis seien jederzeit deutliche Ausschläge nach oben möglich.

Außerdem seien die Bedingungen für die Schiffspassage durch die Straße von Hormus noch völlig unklar. "Sollte der Iran künftig Durchfahrtgebühren erheben, stellt sich die dringende Frage nach deren Verhältnismäßigkeit und den Auswirkungen auf die globalen Handelsrouten", betonte Müller. Zugleich werde der Markt die Schäden an Raffinerien und Hafenanlagen wahrscheinlich einpreisen. All das könne sich in den Preisen widerspiegeln./tam/DP/stw

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