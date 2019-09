Union will Fraktionssitzung in Leipzig zum Gedenken an friedliche Revolution

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundestagsfraktion der Union plant am 14. Oktober eine öffentliche Fraktionssitzung in Leipzig, bei der dem 30. Jahrestag der friedlichen Revolution gedacht werden soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an diesem Tag auf einer ebenfalls in Leipzig stattfinden Veranstaltung eine Rede über den langen Weg zum Aufbruch im Osten halten, erklärte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer in Berlin.

"Wir wollen ein wichtiges Signal aussenden, dass wir die friedliche Revolution vor 30 Jahren würdigen und wollen schon gar nicht hinnehmen, dass radikalere politische Kräfte dieses Ereignis auch noch für sich vereinnahmen, was ja nun völlig absurd ist, aber gleichwohl versucht wird", sagte Grosse-Brömer. CDU- und CSU-Abgeordnete wollen dort eine Leipziger Erklärung verabschieden.

Bei der anschließenden Veranstaltung zum Aufbruch im Osten wird neben der Bundeskanzlerin auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble , der DDR-Bürgerrechtler Richard Schröder, der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes Roland Jahn, Uwe Schwabe vom Archiv Bürgerbewegung Leipzig und andere teilnehmen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2019 06:02 ET (10:02 GMT)