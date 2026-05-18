Union: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Union hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2024,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Union einen Gewinn von 199,00 KRW je Aktie eingefahren.

Union hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,24 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at