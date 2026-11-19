Union hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Union hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 325,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49,65 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49,24 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at