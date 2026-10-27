Unionman Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Unionman Technology A stellte am 24.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,02 CNY gegenüber 0,010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,82 Prozent auf 746,8 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 656,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at