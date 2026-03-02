Unionman Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Unionman Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 629,6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 629,6 Millionen CNY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,420 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unionman Technology A -0,290 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,58 Prozent auf 2,39 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at