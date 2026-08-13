Unionman Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Unionman Technology A hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 739,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 555,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at