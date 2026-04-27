27.04.2026 05:49:38

Unions-Fraktionsführung tagt mit Merz und von der Leyen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kommt am Montag (11.00 Uhr) zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammen, bei der es vor allem um die Lage der deutschen Wirtschaft sowie die Außen- und Sicherheitspolitik gehen wird. Zum Auftakt ist die EU-Kommissionspräsidentin und frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zu Gast. Am Abend ist eine Aussprache mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur allgemeinen politischen Lage geplant.

Die Tagung der 60 Vorstandsmitglieder findet unter dem Eindruck der Debatte über weitreichende Sozial- und Steuerreformen sowie der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten statt. Geleitet wird sie von Fraktionschef Jens Spahn (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann.

Nach Angaben eines Fraktionssprechers ist es die erste Klausurtagung der Fraktionsführung seit sechs Jahren. "Ziel ist, über das hektische Tagesgeschäft hinauszublicken, Raum zum gemeinsamen Nachdenken und Debattieren zu schaffen", heißt es.

Zu den Gästen zählen auch BND-Chef Martin Jäger, der BASF-Vorstandsvorsitzende Markus Kamieth, der Vorsitzende der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis, und der Psychologe und Marktforscher Stephan Grünewald./mfi/DP/he

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