Unions-Fraktionsvize warnt Bund vor Übernahme kommunaler Altschulden

BERLIN (Dow Jones)--In der Debatte über die stark unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Deutschland hat Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) die Bundesregierung davor gewarnt, die Altschulden der Kommunen zu übernehmen. "Das ist nicht Aufgabe des Bundes", sagte Frei der Rheinischen Post. Für die Kommunen trügen die Bundesländer die Verantwortung. "Sie müssen die Kommunen angemessen ausstatten und am Steuerkuchen beteiligen", sagte Frei.

Eine Möglichkeit für den Bund wäre es laut dem stellvertretenden Fraktionschef der Union, die Kommunen dort zu entlasten, wo die Kommunen selbst keinen Einfluss haben. "Etwa bei den Kosten für Hartz IV oder die Grundsicherung im Alter." Das würde Städten und Gemeinden helfen, die viele Erwerbslose oder Sozialhilfeempfänger haben. Das Gießkannen-Prinzip mit einer Übernahme der Altschulden wäre aber unsinnig und vor allem nicht nachhaltig, kritisierte Frei.

Unterdessen betonte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland sei auch ein entscheidender Faktor zur Gewinnung von Fachkräften in den Regionen. "Um ihre Mitarbeiter langfristig zu binden und neue Kollegen zu finden, sind die Firmen auf ein attraktives Umfeld angewiesen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der Saarbrücker Zeitung. Dazu müssten die Rahmenbedingungen in der Region stimmen.

Der Verbandschef verwies auf eine aktuelle DIHK-Umfrage, in der fast 40 Prozent der Unternehmen berichtet hätten, dass eine große Attraktivität ihrer Region für die Fachkräftesicherung sehr wichtig sei. Von der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" erwarte er sich hier wichtige Impulse, erklärte Schweitzer. Der Deutsche Städtetag hatte zuvor an die Regierung appelliert, "ein Zeichen für die von Altschulden geplagten Städte zu setzen".

Der Bericht des von der Regierung eingesetzten Gremiums wird am Mittag von der Regierung in Berlin vorgestellt. Das Bundeskabinett will bei seiner Sitzung Empfehlungen dazu beschließen. In dem Abschlussbericht der Kommission heißt es laut einem Bericht der Funke-Mediengruppe, es bestünden "erhebliche Disparitäten in den regionalen Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, bei der Verkehrs- und Mobilfunkanbindung und beim Zugang zu Angeboten der Grundversorgung und Daseinsvorsorge". Das Kabinett will demnach nun eine Neujustierung der Struktur- und Förderpolitik beschließen, die sich nicht länger nach "Himmelsrichtung", sondern nach "Bedarfslagen" ausrichtet.

