Unions-Fraktionsvize will schnellstmöglich ausgeglichenen Haushalt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Unions-Fraktionsspitze hat die Absicht bekräftigt, nach der coronabedingten Mehrverschuldung schnellstmöglich wieder eine schwarze Null im Haushalt anzustreben und den Fokus der neuen Schulden auf "Zukunfstinvestitionen" betont. "Wir wollen so schnell, wie es möglich ist, zu ausgeglichenen Haushalten zurückkommen", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Jung vor einer Fraktionssitzung in Berlin. "Wir werden diese Schulden zurückbezahlen, und zwar in dieser Generation, wir wollen nichts auf nächste Generation verschieben."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will dem Kabinett am Mittwoch zur Finanzierung des Konjunkturpakets der Regierung und anderer Folgen der Corona-Krise einen zweiten Nachtragshaushalt vorlegen, der weitere 62,5 Milliarden Euro an neuen Schulden vorsieht. Insgesamt will der Bund damit in diesem Jahr 218,5 Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehmen. Der Bundestag muss dafür erneut eine Überschreitung der Schuldengrenze aufgrund einer Notsituation genehmigen.

Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hob hervor, die Sitzungswoche im Bundestag stehe "im Zeichen der Umsetzung des Konjunkturpaketes". Zudem werde es aber auch um das wichtige Thema Europa gehen. Die am 1. Juli startende deutsche EU-Ratspräsidentschaft sei für die Fraktion eine "wichtige Wegmarke". Zu lösen seien der mehrjährige Finanzrahmen, das Corona- Rettungspaket, aber auch, wie man Europa weiterentwickeln könne.

Die Unionsfraktion wolle den Ratsvorsitz nutzen, "um auch den Geist von Europa, die Idee von Europa entsprechend voranzutreiben", kündigte Brinkhaus an. "Wir haben in der Vergangenheit viel zu viel über Geld und über Institutionen geredet, jetzt geht es auch darum, über Ideen zu reden." Zukunft bedeute Klimaschutz, aber auch Technologie. "Es geht um Digitalisierung , es geht um künstliche Intelligenz und Quantencomputer", erklärte der Fraktionsvorsitzende der Union.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2020 11:37 ET (15:37 GMT)