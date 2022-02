Unions-Geschäftsführer: Corona-Instrumentenkasten nicht leerräumen

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei hat vor einem völligen Verzicht auf eine Rechtsgrundlage für weitergehende Corona-Maßnahmen gewarnt. Es wäre fahrlässig, wenn die entsprechenden Regelungen im Infektionsschutzgesetz am 19. März einfach auslaufen würden, sagte der CDU-Politiker am Dienstag. Er halte es auch für richtig, jetzt Regelungen abzuschaffen, wenn es keine Überlastung des Gesundheitswesens gebe. Man wisse aber nicht, was in sechs oder acht Wochen der Fall sei. "Ich würde den Ländern gerne die Chance lassen, auf ein aufflackerndes Infektionsgeschehen reagieren zu können."

Wenn die Bundesregierung gar nichts unternähme, würde der Instrumentenkasten für die Länder aber komplett leergeräumt werden, erläuterte Frei. Möglich wären nur noch leichteste Einschränkungen wie Schutzmasken. Er würde die Grundlage im Infektionsschutzgesetz daher nicht zum 19. März beenden. Nach jetziger Rechtslage könnte der Bundestag die Geltung pauschal um drei Monate verlängern.

In der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht machte der CDU-Politiker erneut deutlich, dass die Union die Ampel-Koalition für eine zügige Entscheidungsfindung am Zuge sieht. Je stärker jetzt die Corona-Welle abebbe, desto schwieriger werde es, eine solche Pflicht verfassungsrechtlich zu rechtfertigen.

Frei betonte, die Union sei auf der Basis ihres eigenen Antrags für ein Impfvorsorge-Gesetz samt Aufbau eines Impfregisters generell gesprächsbereit für Kompromisse und übergreifende Lösungen. Dies könne in den parlamentarischen Prozessen etwa bei Ausschussberatungen stattfinden. Die Union sei aber "nicht die Reservebank für die Regierung", von der man Oppositionsabgeordnete einwechseln könne, wenn man selber keine Mehrheit habe. Frei sagte, er halte es für ausgeschlossen, dass die Union sich einem der vorliegenden anderen Anträge von Abgeordnetengruppen für eine Impfpflicht anschließe./sam/DP/eas