Unions-Landesverbände fordern in K-Frage Beteiligung der Basis

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der weiter ungeklärten Kanzlerkandidaten-Frage in der Union wächst der Druck aus den Landesverbänden für eine stärkere Mitsprache der Basis bei der Entscheidung. Es müsse nun eine schnelle Lösung geben, die nicht noch eine Woche dauere, forderte der CDU-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, im Deutschlandfunk. "Deswegen dränge ich darauf, dass wir jetzt ein Verfahren finden, den Kanzlerkandidaten festzulegen."

Sein Vorschlag sei, nun alle CDU- und CSU-Kreisvorsitzenden zusammenzurufen. Ziel sei, "dass wir eine Entscheidung haben, die auch von der Basis mitgetragen wird". Schulze zufolge ist die Fraktion nicht der richtige Ort dafür, während die Kreisvorsitzenden die Basis und deren Meinungsbild abbildeten. Ein Treffen zwischen dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder im Reichstag war zuvor in der Nacht zum Montag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Beide beharren weiter auf ihre Kanzlerkandidatur.

Angesichts der offenen Lage hatten Bundestagsabgeordnete der Union allerdings auf eine Entscheidung der Fraktion gedrängt. "Durch die hohe Zahl an Direktmandaten - so viele wie in keiner Legislatur zuvor - ist die Fraktion ein Basisgremium", begründete der baden-württembergische CDU-Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum in der Rheinischen Post das Ansinnen. "Deswegen ist die Fraktion das einzig richtige Gremium, um eine abschließende Klärung in dieser Frage herbeizuführen." Eine solche Abstimmung könnte bei der regulären Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag erfolgen.

Unterdessen zeigt sich an der Basis eine stärkere Präferenz für CSU-Chef Söder als Kanzlerkandidaten der Union. Sachsen-Anhalts CDU-Parteichef Schulze, der in der vergangenen Woche in der CDU-Vorstandssitzung noch Laschet unterstützt hatte, betonte zwar, er persönlich könne mit beiden Personalien an der Spitze leben. Allerdings sehe das Bild in der Breite der Partei anders aus: "Innerhalb der CDU Sachsen-Anhalts und in Ostdeutschland gibt es eine Präferenz für Markus Söder, das kann man nicht verhehlen."

Am Sonntagabend hatten sich auch die Landesvorsitzenden der Jungen Union (JU) mehrheitlich für den bayerischen Ministerpräsidenten ausgesprochen. Von den 18 Landesverbänden der Parteijugend unterstützten 14 mit deutlicher Mehrheit Söder.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans nannte die Auseinandersetzung innerhalb der Union indes "sehr unverantwortlich". Laschet und Söder würden ihre eigenen Zukunftsambitionen so ausspielen, "dass praktisch die Gespräche über das Infektionsschutzgesetz überlagert und natürlich auch behindert werden", sagte er im Deutschlandfunk. Am Ende drohe dieser "Gladiatorenkampf" zwischen CDU und CSU zu Lasten der Gesellschaft zu kommen. "Denn jeder kann sich ausmalen, dass der Unterlegene dann auch etwas bekommen muss", so Walter-Borjans.

