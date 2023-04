Unionsfraktion will Untersuchungsausschuss zu Warburg-Bank und Scholz

BERLIN (Dow Jones)--Die Unionsfraktion will zur Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals rund um die Hamburger Privatbank Warburg einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Dabei soll die Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner früheren Funktion als Hamburgs Erster Bürgermeister aufgeklärt werden.

Laut Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) geht es darum zu klären, wer "politisch die Verantwortung" dafür trage, dass Hamburg als einziges Bundesland in den Jahren 2016 bis 2017 zu Unrecht gezahlte Steuererstattungen im Rahmen von Cum-Ex nicht zurückfordern wollte. Außerdem wolle man klären, ob von politischer Seite Einfluss genommen wurde auf die Entscheidungsfindung in der relevanten Hamburger Behörde. Drittens wolle man prüfen, ob die Aussagen von Scholz zu seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister "glaubhaft" seien, so Middelberg.

"Uns geht es auch um politische Verantwortung", sagte er.

Der Untersuchungsausschuss zur Steueraffäre "Scholz-Warburg" soll laut Middelberg in der ersten Parlamentswoche nach den Osterferien im Bundestag beantragt werden.

Zur Einsetzung eines solchen Untersuchungsausschusses sind ein Viertel der Mitglieder des Bundestags nötig. CDU und CSU verfügen über diese Mindestanzahl von 184 Abgeordneten.

Die Linksfraktion im Bundestag hat sich offen gezeigt für die Einsetzung eines solchen Untersuchungsausschusses.

Der Warburg-Skandal dreht sich um die Frage, ob die Hamburger Bank durch eine Intervention der Politik davor bewahrt werden sollte, eine millionenschwere Strafzahlung wegen des Cum-Ex-Steuerskandals leisten zu müssen. Ein Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft geht dem seit rund zweieinhalb Jahren nach. Der frühere Hamburger Bürgermeister Scholz sagte dort bereits als Zeuge aus. Er wies stets alle Vorwürfe der Einflussnahme vehement zurück.

Die über Jahre von Banken und Finanzakteuren getätigten Cum-Ex-Geschäfte gelten als womöglich umfassendstes System der Steuerhinterziehung in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Investoren prellten den Staat damit um Milliarden. Sie handelten Aktienpakete rund um den Dividendenstichtag und ließen sich in diesem Zusammenhang mehrfach Kapitalertragsteuer erstatten.

(Mit Material von AFP)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2023 05:47 ET (09:47 GMT)