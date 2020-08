Unionsfraktionschef mahnt zur Vorsicht bei Schuldenbremsen-Aussetzung

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) mahnt zur Vorsicht bei der für das kommende Jahr geplanten Aussetzung der Schuldenbremse. "Das ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit", sagte Brinkhaus am Freitag im Deutschlandfunk. "Da sind wir als Unionsfraktion sehr, sehr vorsichtig bei diesen Ausnahmen, weil natürlich das Geld auch wieder zurückgezahlt werden muss irgendwann." Er forderte eine Exitstrategie.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag) gesagt: "Auch im nächsten Jahr sind wir gezwungen, noch die Ausnahme von der Schuldenregel zu ziehen und erhebliche Mittel aufzuwenden, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und die Wirtschaft zu stabilisieren. Eins ist ganz klar: Wir halten in der Krise entschlossen gegen."

Bereits im laufenden Jahr hält Deutschland die Schuldenbremse nicht ein. Der Bundestag setzte die Regelung vor der Sommerpause für das Corona-Konjunkturpaket außer Kraft.

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse zielt auf einen ausgeglichenen Haushalt ab. Der gilt als erreicht, wenn der Bund nicht mehr als 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Krediten aufnimmt. Dabei zählt die Nettokreditaufnahme, also die Neuverschuldung minus die Tilgung bestehender Schulden.

Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Otto Fricke, beklagte: "Ohne Not zettelt Olaf Scholz eine Debatte um die Einhaltung der Schuldenbremse an. Statt für solide Staatsfinanzen zu sorgen, eröffnet er damit ein Jahr vor der Bundestagswahl das Rennen um Mehrausgaben und Wahlgeschenke." Scholz agiere vor allem als Kanzlerkandidat. Fricke verlangte sowohl von Scholz als auch von Brinkhaus konkrete Konzepte. "Der Koalitionsausschuss in der nächsten Woche wäre dazu eine gute Gelegenheit."/hrz/DP/stw