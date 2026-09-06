Unionsfraktionschef sieht Wahl in Sachsen-Anhalt als Zäsur

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), hat die Wahl in Sachsen-Anhalt als einschneidendes Ereignis gewertet. "Das ist eine Zäsur für unser Land", sagte er in der ARD. "Wir haben diese Situation noch nie gehabt, dass eine Partei, die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft ist, eine Mehrheit erreicht hat." Dieses Ergebnis habe man selbstverständlich zu respektieren.

Seine Partei werde nun analysieren, warum sie die Menschen mit ihrer Politik nicht erreiche, sagte Frei. Andererseits gehe die Regierung nötige Reformen an. Die Frage nach einer möglichen Diskussion über Kanzler Friedrich Merz (CDU), der unbeliebt ist, wehrte Frei ab. "Zunächst einmal ist der Bundestag auf vier Jahre gewählt, der Bundeskanzler ist auf vier Jahre gewählt", sagte Frei. Er warnte vor falschen Schlussfolgerungen./hrz/DP/zb