09.03.2026 09:36:39
Unionsfraktionsvize pocht auf Reformen statt Parteipolitik
BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) pocht nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg auf zügige Reformen durch Union und SPD im Bund. "Ich zähle darauf, dass wir in der Koalition den Geist haben, dass es jetzt nicht um Parteipolitik geht, sondern dass es jetzt darum geht, dass man das Beste für das Land erreicht und das müssen wir in der Koalition hinbekommen", sagte Jung im ARD-"Morgenmagazin".
Beide Koalitionspartner können mit ihren Ergebnissen in Baden-Württemberg nicht zufrieden sein, vor allem die SPD ist angeschlagen, nachdem sie nur knapp den Einzug in den Landtag geschafft hat. Im Bund bleibe aber eine gemeinsame Verantwortung, betonte Jung. "Wir haben einen Auftrag, hohe Erwartungen und die gehen an beide Koalitionspartner." In den vergangenen Monaten habe Schwarz-Rot wichtige Weichen gestellt. "Das wird auch wahrgenommen. Natürlich müssen wir da jetzt drauf aufbauen", sagte Jung./tam/DP/nas
