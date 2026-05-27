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27.05.2026 06:31:29
Uniparts India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Uniparts India äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11,33 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,06 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,39 Milliarden INR – ein Plus von 34,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniparts India 2,53 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
In Sachen EPS wurden 35,07 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniparts India 19,50 INR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Uniparts India im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,70 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 9,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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