Uniparts India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Uniparts India gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,05 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,72 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,79 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at