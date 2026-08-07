Uniparts India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Uniparts India veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,54 INR gegenüber 7,64 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Uniparts India mit einem Umsatz von insgesamt 3,47 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at