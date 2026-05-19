Uniper Aktie
WKN DE: UNSE02 / ISIN: DE000UNSE026
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19.05.2026 14:12:00
Uniper: Bund startet Verkauf seiner Anteile am Energiekonzern
In der Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine rettete der Staat das Unternehmen Uniper. Nun will der Bund Anteile abstoßen – und hofft auf Milliardengewinne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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