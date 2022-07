Uniper-Aktie fällt zweistellig: Förderung für Wasserstoff-Pilotprojekt in Ostfriesland - JPMorgan stuft Uniper auf "Underweight" ab

Das Land Niedersachsen fördert ein Pilotprojekt des Energiekonzerns Uniper zur Speicherung von Wasserstoff in einer unterirdischen Salzkaverne in Ostfriesland.

Wie Uniper am Montag mitteilte, übergab Energieminister Olaf Lies einen Förderbescheid in Höhe von fast 2,4 Millionen Euro. Der Konzern will in der Gemeinde Krummhörn im Landkreis Aurich erproben, wie sich Wasserstoff in einer Kaverne speichern lässt. Die Kaverne soll bis zu 250.000 Kubikmeter Wasserstoff aufnehmen können und bis 2024 in Betrieb gehen.

"Die Speicherung von in Wasserstoff umgewandelten Strom ist wichtig, um künftig Angebots- und Nachfrageschwankungen ausgleichen zu können", sagte der Geschäftsführer der Uniper-Gasspeichertocher Uniper Energy Storage, Doug Waters, in der Mitteilung. "Doch die bestehenden Speicher sind auf Erdgas ausgelegt und müssten für die Verwendung von Wasserstoff umgerüstet werden." In der Krummhörn soll für den Test eine Kaverne neu ausgesolt werden. Eingespeist werden soll dann sogenannter grüner Wasserstoff, der mit Strom aus erneuerbaren Energien per Elektrolyse hergestellt wird.

Energieminister Lies sagte in der Uniper-Mitteilung, dass Wasserstoff ein wichtiger Baustein bei der Energiewende werde, um unabhängig von fossiler Energie zu werden. "Vorteil des Wasserstoffs ist, dass er gespeichert werden kann. Damit er diesen Vorteil auch entfaltet, brauchen wir Speicher bis hin zu Kavernenspeichern", so der SPD-Politiker.

Das Pilotprojekt in der Krummhörn ist nicht das einzige dieser Art in Ostfriesland. Auch in Etzel im Landkreis Wittmund erprobt ein Konsortium um den Kavernenbetreiber Storag die Umrüstung bestehender Kavernen und Anlagen für die künftige Wasserstoffspeicherung. Auch dieses Projekt wird von der Landesregierung gefördert.

So reagiert die Uniper-Aktie

Der Kursrutsch der Papiere von Uniper hat sich am Montag mit einem weiteren Rekordtief von 6,23 Euro fortgesetzt. Seit dem Zwischenhoch am vergangenen Mittwoch haben sich die Anteilsscheine des angeschlagenen Energiekonzerns damit fast halbiert.

JPMorgan-Analyst Vincent Ayral gab den Sorgen der Anleger um eine Anteilsverwässerung im Zuge der Staatshilfen eine Zahl. Unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung zum Ausgabepreis von 1,70 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und der milliardenschweren Pflichtwandel-Anleihe sieht er den fairen Uniper>-Kurs bei 5,30 Euro.

Ayral drehte daher seine bislang mit "Overweight" optimitische Einschätzung im zwei Stufen in "Underweight". Sein Kursziel stampfte er von 32 auf 5,50 Euro ein.

Am Freitag hatte sich die Bundesregierung mit den Düsseldorfern auf ein Rettungspaket geeinigt. Das Unternehmen muss wegen der Drosselung der russischen Lieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 teureres Gas am Markt einkaufen, um Verträge zu erfüllen. Das führt zu Liquiditätsproblemen.

Letztlich brach die Uniper-Aktie im XETRA-Handel noch um 12,39 Prozent auf 6,54 Euro ein.

FRANKFURT / KRUMMHÖRN (dpa-AFX)