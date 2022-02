Uniper-Aktie klar im Minus: Uniper will deutlich niedrigere Dividende für 2021 ausschütten

Die Gesamtauschüttung entspreche der "Mindestdividende gemäß Aktiengesetz", teilte das Unternehmen mit. "Angesichts der anhaltenden hohen Volatilität an den Energiemärkten, der geopolitischen Lage und der zunehmenden Dynamik der europäischen Energiewende legt Uniper einen stärkeren Fokus auf Liquidität und Investitionsfähigkeit, was sich in dem Dividendenvorschlag widerspiegelt", so der Düsseldorfer Energiekonzern. Der Mehrheitsaktionär, die Fortum Oyj, unterstütze den Vorschlag.

Die Dividende soll für 2021 auf 0,07 Euro je Aktie sinken von 1,37 Euro im Vorjahr. Damit belaufe sich die geplante Gesamtausschüttung für 2021 auf rund 26 Millionen Euro (2020: 501 Millionen Euro). Für 2022 plane Uniper "zurzeit nicht, eine Dividendenpolitik zu beschließen".

Im laufenden Jahr peilt der MDAX-Konzern einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro an sowie einen bereinigten Nettogewinn von 0,8 bis 1,1 Milliarden Euro. Das Geschäftsumfeld sei "weiterhin herausfordernd", die Ziele liegen laut Mitteilung "über der Markterwartung".

Das Ergebnis für das Jahr 2021 will der Konzern wie geplant am 23. Februar veröffentlichen.

Via XETRA zeigen sich Uniper-Titel 1,28 Prozent tiefer bei 37,92 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)