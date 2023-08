Uniper-Aktie leichter: Uniper wirft Russland Blockade von Verkauf dortiger Geschäfte vor

"In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die russische Regierung nicht gewillt ist, bestimmten Unternehmen, darunter auch Uniper , zu ermöglichen, seine Investments in Russland zu veräußern", sagte ein Uniper-Sprecher am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters auf Anfrage. Das Gegenteil sei der Fall. Im Frühjahr sei die Tochter Unipro unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Dadurch würden Uniper die grundlegenden Eigentumsrechte an ihrer Beteiligung entzogen. "Uniper prüft alle Möglichkeiten, gegen diese Handlungen Russlands rechtlich vorzugehen."

Im Verkaufsverfahren hatte Uniper nach eigenen Angaben Interessensbekundungen von mehreren Parteien erhalten und im Jahr 2022 einen Vertrag über den Verkauf der Beteiligung an Unipro unterzeichnet. Ein erfolgreicher Verkauf hänge jedoch von der Genehmigung durch die Russische Föderation ab.

Im Schiedsgerichtsverfahren gegen GAZPROM Export wegen der im vergangenen Jahr gestoppten Gaslieferungen erwarte Uniper eine Entscheidung im nächsten Jahr, fügte der Sprecher hinzu.

Die Uniper-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent auf 6,12 Euro nach.

Düsseldorf (Reuters)