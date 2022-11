Uniper-Aktie nachbörslich im Minus: Uniper will Gas und Wasserstoff aus Israel

Beide Seiten wollen darüber hinaus eine kurzfristige Lieferung von Erdgas über das bestehende Produktions- und Transportsystem und - je nach Verfügbarkeit - über die Transportleitung zwischen Israel und Ägypten prüfen, um Erdgas über LNG-Terminals nach Deutschland zu bringen, wie der deutsche Energieversorger mitteilte.

Des Weiteren soll eine langfristige Zusammenarbeit bei der Lieferung von LNG aus der Leviathan-Lagerstätte an Uniper geprüft werden. Dies erfordert den Ausbau der bestehenden Leviathan-Infrastruktur sowie die Verflüssigung des Gases in einer der bestehenden Anlagen in Ägypten oder einer noch zu errichtenden, unabhängigen, schwimmenden Verflüssigungsanlage in Israel.

Gemäß der strategischen Planung von NewMed Energy, wonach die Partnerschaft auf die Förderung grüner Energie abzielt, umfasst die Absichtserklärung darüber hinaus die mögliche Zusammenarbeit im Bereich des blauen und grünen Wasserstoffs einschließlich Transport von Israel nach Europa.

Mit diesem Schritt will Uniper nach dem Ausfall der russischen Gaslieferungen die Gasversorgungsquellen diversifizieren und den Kohlenstoffausstoß mindern. Der Bezug von Offshore-Erdgas aus Israel könne die Versorgungssicherheit in Deutschland erhöhen.

Die Uniper-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 3,3 Prozent auf 3,17 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)