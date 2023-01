Uniper-Aktie schießt nachbörslich hoch: Frühere Goldman-Sachs-Bankerin soll CFO werden

Dönges solle am 1. März die Nachfolge von Tiina Tuomela antreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Sie werde Ende Februar den erst im Dezember übernommenen Sitz im Aufsichtsrat von Uniper abgeben. Dönges sei eine ausgewiesene Finanzexpertin und unter anderem bis vergangenes Jahr Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes in Frankfurt gewesen. Sie wurde im Dezember vom Bund als Aufsichtsrätin bei Uniper bestellt.

Uniper war nach Milliardenverlusten in Folge des russischen Gaslieferstopps verstaatlicht worden. Der Bund ist seit Ende 2022 im Besitz von 99,1 Prozent der Anteile.

Die Uniper-Aktie legt im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 4,34 Prozent auf 3,03 Euro zu.

Düsseldorf (Reuters)