Uniper-Aktie tief im Minus: Spätere Auszahlung der Gasumlage an Gas-Importeure von Kabinett abgesegnet - Noch keine LNG-Vereinbarung mit Katar

Das Kabinett habe am Freitag im schriftlichen Umlaufverfahren den späteren Abschlagszahlungen zugestimmt, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Die erstmalige Auszahlung sei bisher ab dem 20. September möglich gewesen.

Die ab Anfang Oktober geltende Umlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde soll jeder Kunde - Privathaushalte und Industrie - bezahlen. Mit den Einnahmen sollen die massiven Mehrkosten von Importeuren wie Uniper ausgeglichen werden, die diese derzeit wegen gestoppter Lieferungen aus Russland haben. Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums wollte nicht die Frage beantworten, ob auch staatlich übernommene Importeure von der Gasumlage profitieren dürften. Das könnte beispielsweise im Fall Uniper relevant werden. Hier laufen Gespräche über eine deutliche Beteiligung des Staates an dem Unternehmen. Die Ministeriumssprecherin sagte, die Verhandlungen seien konzentriert, es gebe nicht "unendlich viel Zeit".

Das Wirtschaftsministerium will zudem den Anwendungsbereich der Gasumlage nachträglich ändern, damit keine Unternehmen profitieren, die Hilfen eigentlich gar nicht nötig haben. Kritiker werfen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor, handwerklich nicht sauber gearbeitet und diese Möglichkeit zugelassen zu haben. Mit der geplanten Änderung sollen "Trittbrettfahrer" außen vor bleiben. "Die Arbeiten laufen", so die Ministeriumssprecherin. "Alles andere steht jetzt nicht zur Debatte." Zuletzt wurde spekuliert, dass die Gasumlage im Zuge einer möglichen Verstaatlichung der wichtigsten Gas-Importeure zurückgezogen werden könnte.

Noch keine LNG-Vereinbarung mit Katar

Der Energiekonzern Uniper treibt die Gespräche mit Katar über mögliche LNG-Lieferungen voran, hat aber noch keine Einigung erzielt.

Uniper arbeite derzeit mit Hochdruck daran, die Bezugsquellen für Gas zu diversifizieren. Dabei spiele auch Katar eine wichtige Rolle, erklärte der Konzern am Montgag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Mit Qatar Energy verbinde Uniper seit vielen Jahren eine enge Geschäftsverbindung. "In diesem Rahmen sind wir laufend in Gesprächen mit unseren katarischen Partnern zur Ausweitung unserer Lieferungen." Eine Vereinbarung über die Ausweitung beziehungsweise Verlängerung von LNG-Lieferungen gebe es allerdings noch nicht.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte zuvor gesagt, er gehe davon aus, dass während des geplanten Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Sonntag LNG-Verträge unterzeichnet werden. "Uniper ist über die Reise des Bundeskanzlers informiert, nimmt aber nicht daran teil", erklärte der Konzern.

Uniper-Aktien fallen via XETRA zeitweise um 2,39 Prozent auf 3,76 Euro zurück.

Berlin (Reuters)