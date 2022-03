Uniper-Aktie und E.ON-Aktie fallen: Uniper und E.ON befürwortet Ausrufung von Frühwarnstufe im Notfallplan Gas

"Es ist sinnvoll, die Frühwarnstufe in der jetzigen Situation auszurufen, um auf eine Eskalation vorbereitet zu sein, die niemand derzeit ausschließen kann", erklärte das Energieunternehmen auf Anfrage in Düsseldorf. Die Bundesregierung habe zusammen mit allen beteiligten Akteuren wichtige Vorbereitungen für diesen Fall getroffen. "Aktuell besteht kein Engpass bei der Gasversorgung", betonte Uniper

Die Bundesregierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf eine angespannte Lage bei der Gasversorgung vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rief deswegen am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Ein Krisenstab wird von nun an täglich die Gasversorgungslage beurteilen.

E.ON unterstützt Ausrufung der Frühwarnstufe im Notfallplan Gas

Der Energiekonzern E.ON hat sich hinsichtlich der ausgerufenen Frühwarnstufe im Notfallplan Gas an die Seite der Bundesregierung gestellt. "Wir unterstützen die Entscheidung", sagte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Man müsse sich in der aktuellen Situation "vorausschauend und vorsorglich auf viele denkbare Szenarien vorbereiten". Die Frühwarnstufe erleichtere die Koordinierung aller relevanten Marktakteure mit den verantwortlichen Stellen in Politik und Verwaltung.

Die Bundesregierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf eine angespannte Lage bei der Gasversorgung vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rief deswegen am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Ein Krisenstab wird von nun an täglich die Gasversorgungslage beurteilen.

Die Uniper-Aktie verbilligt sich am Mittwoch via XETRA zeitweise um 3,47 Prozent auf 24,23 Euro, während E.ON-Aktien zeitweise um 0,71 Prozent auf 10,69 Euro nachgeben.

/tob/DP/ngu

DÜSSELDORF (dpa-AFX)