Uniper-Aktie: Uniper weitet KfW-Kreditlinie um ein Jahr aus

Die Linie in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro sei bis dato zwar nicht in Anspruch genommen worden, teilte das MDAX -Unternehmen am Mittwochabend in Düsseldorf mit.

Angesichts der andauernden kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine und den damit verbundenen Schwankungen an den Rohstoffmärkten hätten sich Uniper und die KfW-Bankengruppe aber vorsichtshalber auf eine Weiterführung der Fazilität in unveränderter Höhe bis zum 30. April 2023 geeinigt. Ursprünglich wäre die Anfang Januar vereinbarte Linie zum Monatsende ausgelaufen.

/he/ck

DÜSSELDORF (dpa-AFX)